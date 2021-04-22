Український консул, якого затримували в Петербурзі, виїхав з Росії. Він продовжить працювати в МЗС
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Консул генконсульства України в Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк 21 квітня покинув територію Росії. Він планує після короткої відпустки продовжити працювати в українському Міністерстві закордонних справ.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі Інтерфакс-Україна.
«Повинні розуміти, що робота українських дипломатів у Росії, фактично, на території держави-агресора, сповнена численних викликів. Люди працюють в умовах посиленого тиску, перманентних загроз і провокацій. До того ж має місце нехтування російською стороною своїми зобовʼязаннями в рамках Віденської конвенції про дипломатичні відносини, зокрема в частині гарантування безпеки іноземного дипкорпусу», — наголосив Ніколенко.
У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що високо цінують роботу Сосонюка і всіх співробітників українських дипустанов у Росії.
- Нагадаємо, вранці 17 квітня ФСБ Росії заявила про затримання в Санкт-Петербурзі консула України Олександра Сосонюка під час нібито «отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів». Того ж дня його вирішили вислати з країни. У відповідь на затримання та висилку Сосонюка Україна видворить старшого дипломата посольства Росії Євгена Чернікова.