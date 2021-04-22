Омбудсман Денісова: Україна передала списки для обміну полоненими, РФ блокує питання на стадії обговорень
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Соколовська Інна / УНІАН
Прогнози щодо обміну полоненими з Росією та ОРДЛО поки «не оптимістичні».
Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтервʼю «РБК-Україна».
«Я обговорюю ці питання, щоб тиснути на Росію, тому що тільки вона ухвалює рішення щодо будь-якого обміну, з РФ або з ОРДЛО. [...] Діалоги, які ми проводимо з так званими «уповноваженими з прав людини» в ОРДЛО закінчуються тим, що жодного рішення не ухвалено в Мінську. Але в Мінську не ухвалюють рішень, тому що РФ блокує це питання на стадії обговорень», — розповіла вона.
За словами Денісової, Україна підготувала всі списки для обміну та передала їх в Москву, Донецьк і Луганськ «як офіційним порядком, так і неофіційно, в рамках мого мандату».
«Я ж не тільки щодо наших громадян, які переслідуються з політичних мотивів, проводжу переговори. Але і щодо тих наших громадян, які були засуджені до окупації, до 2014 року, і хочуть відбувати покарання на підконтрольній уряду України території», — зауважила омбудсман.
Також Денісова повідомила, що протягом 2018—2019 років, «коли ще могли домовлятися поза Мінським процесом про таких громадян», забрали 386 осіб, з яких 265 вже відбули покарання і вийшли на волю.
«Ще залишилося 450 таких осіб, з них 71 засуджені довічно. Ми просимо, нам кажуть «ми подумаємо». Ось цього тижня вони хочуть нам дати якусь відповідь з цього питання», — зазначила вона.
Денісова наголосила, що просить передати хоча б кримінальні справи.
«На території ОРДЛО перебуває 220 кримінальних справ щодо 235 громадян України, які були засуджені до 2014 року, потім вони оскаржили вироки в апеляції. Їх встигли етапувати до початку конфлікту, а справи залишилися там. І українські суди щодо їхніх апеляцій не можуть ухвалювати рішення, тому що самі кримінальні справи, документи, перебувають на непідконтрольній території», — розповіла омбудсман, уточнивши, що частково Україні почали передавати такі кримінальні справи.
Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що процес взаємного звільнення утримуваних осіб не рухається, і повідомив, що Україна запропонувала віддати 5 осіб.
«Україна заявила, що ми готові зі свого боку напередодні Великодня віддати пʼятьох людей. Це переважно жінки та хворі. На жаль, поки що з іншої сторони ми нічого не почули», — розповів він.
- У січні голова української делегації в Мінській групі Леонід Кравчук заявив, що представники Росії та псевдореспублік «ДНР» і «ЛНР» продовжують блокувати обмін утримуваними — вони з вересня не передають свої списки.
- Останній обмін утримуваними між Україною і бойовиками «ЛДНР» відбувся 16 квітня 2020 року. Україна повернула 20 своїх громадян. Бойовикам віддали 14 осіб, ще четверо відмовилися повертатися в ОРДЛО.