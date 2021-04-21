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Зеленський ввів у дію санкції проти чергових українців і майже 100 компаній

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення чергових санкцій проти 13 українців і майже 100 компаній.

Відповідна інформація міститься на сайті Офісу президента.

Перелік людей, проти яких ввели санкції, має такий вигляд:

Проти них запровадили санкції, оскільки за даними РНБО вони причетні до контрабанди. Також указ запроваджує санкції проти 95 компаній. Обмеження будуть чинними щонайменше три роки.