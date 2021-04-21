Біля берегів Балі зник підводний човен ВМС Індонезії з 53 моряками. Влада запросила допомогу

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У 95 км від Балі під час навчань зник дизельний підводний човен Військово-морських сил Індонезії KRI Nanggala-402.

Як повідомляє CNN Indonesia з посиланням на пресслужбу флоту, човен перестав виходити на звʼязок після тренувального пуску торпед — екіпаж не доповів про його результати.

За даними ВМС, на борту човна перебувають 53 моряки. Приблизне місце його зникнення вже встановили, але влада запросила допомогу в Сінгапуру й Австралії. На місце прибули кораблі з апаратами занурення. У навчальному квадраті перебували ще пʼять підводних човнів — їх теж залучили до пошуків.

Сінгапур відправив у запитуваний район пошукове військове судно MV Swift.