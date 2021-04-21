Суд закрив справу проти одного з нападників на екснардепа Найєма

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Шевченківський районний суд Києва закрив справу проти одного з нападників на колишнього нардепа Мустафу Найєма в 2018 році.

Про це в Facebook написав сам екснардеп.

«Вчора суддя Шевченківського районного суду міста Києва Тетяна Овсепʼян закрила кримінальне провадження по Саітову Магомеду-Аміну через закінчення термінів досудового розслідування. Це той самий Саітов, який два роки тому разом з подільниками зникли з місця нападу на Бессарабці», — написав він.

Найєм нагадав, що відразу після інциденту Саітов утік за кордон і переховувався від слідства до вересня 2019 року. Його дії були кваліфіковані як хуліганство і нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, а самого фігуранта оголосили в розшук.

«Умисне затягування процесу з боку захисників Саітова довгий час не дозволяло направити справу в суд. Ознайомлення з матеріалами у них зайняло близько пів року. А коли обвинувальний акт все-таки був направлений до суду, пані Овсепʼян вирішила, що терміни досудового розслідування спливли і справу треба закрити», — поскаржився нардеп.

Найєм додав, що його адвокати вже готують апеляцію і впевнені, що таке рішення буде скасовано. Водночас, екснардеп упевнений, що нападники обрали тактику затягування процесу, щоб по закінченню 5 років справа була закрита у звʼязку з закінченням строків притягнення до відповідальності.