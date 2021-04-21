Суд закрыл дело против одного из нападавших на экс-нардепа Найема

Шевченковский районный суд Киева закрыл дело против одного из нападавших на экс-нардепа Мустафу Найема в 2018 году.
Об этом в Facebook написал сам экс-нардеп.
«Вчера судья Шевченковского районного суда города Киева Татьяна Овсепьян закрыла уголовное производство по Саитову Магомеду-Амину по истечению сроков досудебного расследования. Это тот самый Саитов, который два года назад вместе с подельниками скрылись с места нападения на Бессарабке», — написал он.
Найем напомнил, что сразу после инцидента Саитов сбежал за границу и скрывался от следствия до сентября 2019 года. Его действия были квалифицированы как хулиганство и нанесение телесных повреждений средней тяжести, а самого фигуранта объявили в розыск.
«Умышленное затягивание процесса со стороны защитников Саитова долгое время не позволяло направить дело в суд. Ознакомление с материалами у них заняло около полугода. А когда обвинительный акт все-таки был направлен в суд, госпожа Овсепьян посчитала, что сроки досудебного расследования истекли и дело подлежит закрытию», — пожаловался нардеп.
Найем добавил, что его адвокаты уже готовят апелляцию, и уверен, что такое решение будет отменено. В то же время, экс-нардеп уверен, что нападавшие выбрали тактику затягивания процесса, чтобы по истечении 5 лет дело было закрыто в связи с окончанием сроков привлечения к ответственности.
- 30 апреля 2018 года на дороге возле Бессарабского рынка Мустафа Найем поссорился с четырьмя молодыми иностранцами за нарушение правил дорожного движения. Конфликт закончился дракой, после которой нардеп оказался в больнице со сломанной челюстью. Трех чеченцев — Ахмеда Абубакаровича Саитова, Магомед-Салиха Арбуевича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова задержали, а Магомед-Амин Саитов сбежал в Азербайджан. В июле Генеральная прокуратура Азербайджана отказалась выдать его Украине.
- В марте суд арестовал имущество троих нападавших на Найема.
- 23 сентября стало известно, что Магомед-Амин Саитов вернулся в Украину и был задержан.