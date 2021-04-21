СБУ: У Харківській області затримали понад 60 «тітушок», які готували провокації та мали створити «картинку для Росії»
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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СБУ
У Харківській області затримали автобуси з «тітушками», які прямували до Харкова для проведення протестних акцій у місті та провокацій під час чергової сесії міськради.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За даним спецслужби, загалом були затримані понад 60 осіб, вони їхали на замовлення однієї з проросійських політичних сил України.
«Автобуси з «тітушками» були затримані на під’їздах до Харкова з боку Донецька, Дніпра та Полтави. Всі ці особи є мешканцями інших регіонів України і не мають жодного стосунку до Харківської області», — заявили в СБУ.
Також зазначається, що затримані мали дестабілізувати громадсько-політичну ситуацію в регіоні та створити вигідну Кремлю «картинку» для обґрунтування можливих актів агресії Росії проти України.
За словами голови ГО «Ветеранське братерство» Харкова, учасника Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів та колишнього радника мера Данила Акуленка, затримані «тітушки» є членами організації «Патріоти за життя» нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Іллі Киви.
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