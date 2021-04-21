Дощі та нічні морози. Синоптики спрогнозували погоду в Україні у вихідні

Новини

Pixabay / snow-dog

У найближчі вихідні в Україні буде мінлива погода, у більшості областей вночі очікуються морози.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, у суботу, 24 квітня, синоптики прогнозують дощі в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Харківській та Донецькій областях, на решті території опадів не буде.

Уночі в західних, північних і більшості центральних областей очікується до -3 °С, удень повітря прогріється до +8...+10 °С.

На сході та півдні вночі буде переважно +5...+7 °С, удень — до +14 °С.

У Києві вночі температура коливатиметься від 0 до -2 °С, удень — до +10 °С, синоптики очікують на суху погоду та мінливу хмарність.

У Вербну неділю, 25 квітня, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, дощу не буде на сході та в більшості областей на півдні.

Нічні заморозки, окрім заходу, півночі та центру, прогнозують і подекуди на сході країни. Плюсова температура в ніч проти неділі очікується в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях й у Криму.

Денна погода залишиться без змін — до +14 °С на сході та півдні, і до +10 °С на решті території.

У Києві Вербна неділя буде дощовою, проте температура не зміниться — вночі від 0 до -2 °С, удень — до +10 °С.