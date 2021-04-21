Англійські клуби офіційно покинули футбольну Суперлігу. Інші теж на підході

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Англійський клуб «Манчестер Сіті» офіційно повідомив, що виходить зі складу учасників Суперліги з футболу та не братиме в ній участі.

Про це йдеться на офіційному сайті команди.

«Футбольний клуб «Манчестер Сіті» може підтвердити, що він офіційно почав процедуру виходу з групи, яка розробляє плани Європейської Суперліги», — зазначили там.

Після цього аналогічні заяви пролунали від англійських клубів «Ліверпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тотенхем», «Арсенал» і «Челсі». Уболівальники всіх цих клубів виступили проти їхньої участі в Суперлізі. Напередодні матчу «Челсі» вони навіть блокували автобус із гравцями клубу. Також ЗМІ повідомляють, що власник «Челсі», російський олігарх Роман Абрамович від самого початку був проти цієї ідеї.

Іспанські ЗМІ повідомляють про те, що в «Барселоні» теж серйозно вагаються щодо подальшої участі в Суперлізі. За офіційними домовленостями, рішення про участь в цій лізі мають ухвалити після перемовин з уболівальниками, але ті вже виступили проти, тому «Барселона», найімовірніше, відмовиться від участі в Суперлізі.