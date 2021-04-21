Англійські клуби офіційно покинули футбольну Суперлігу. Інші теж на підході
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Англійський клуб «Манчестер Сіті» офіційно повідомив, що виходить зі складу учасників Суперліги з футболу та не братиме в ній участі.
Про це йдеться на офіційному сайті команди.
«Футбольний клуб «Манчестер Сіті» може підтвердити, що він офіційно почав процедуру виходу з групи, яка розробляє плани Європейської Суперліги», — зазначили там.
Після цього аналогічні заяви пролунали від англійських клубів «Ліверпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тотенхем», «Арсенал» і «Челсі». Уболівальники всіх цих клубів виступили проти їхньої участі в Суперлізі. Напередодні матчу «Челсі» вони навіть блокували автобус із гравцями клубу. Також ЗМІ повідомляють, що власник «Челсі», російський олігарх Роман Абрамович від самого початку був проти цієї ідеї.
Іспанські ЗМІ повідомляють про те, що в «Барселоні» теж серйозно вагаються щодо подальшої участі в Суперлізі. За офіційними домовленостями, рішення про участь в цій лізі мають ухвалити після перемовин з уболівальниками, але ті вже виступили проти, тому «Барселона», найімовірніше, відмовиться від участі в Суперлізі.
- Низка найсильніших футбольних клубів підписали угоду про створення Суперліги, яка повинна стати альтернативою клубним змаганням під егідою Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Засновниками виступили 12 клубів: «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Арсенал», «Челсі», «Тоттенхем», «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетіко», «Ювентус», «Мілан» та «Інтер».
- Сьогодні єдиними офіційними міжнародними турнірами, в яких беруть участь європейські футбольні клуби, є змагання під егідою УЄФА. Топклуби вже не перший рік висловлюють невдоволення системою розподілу грошей за участь у єврокубках. Також футбольні гранди незадоволені регуляторною діяльністю УЄФА, зокрема запровадженням так званого фінансового фейр-плею — коли клуби зобовʼязані витрачати на свою діяльність тільки ті кошти, які самі заробляють.
- У Спілці європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявили, що гравці клубів-засновників Суперліги з футболу в Європі не зможуть грати в національних збірних і брати участь у чемпіонатах світу та Європи.