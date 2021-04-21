У США експоліцейського визнали винним у смерті афроамериканця Джорджа Флойда. Йому загрожує до 75 років ув’язнення
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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munshots / Unsplash
Суд присяжних у штаті Міннесота визнав колишнього поліцейського Дерека Шовена винним у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда за всіма обвинуваченнями.
Про це пише CNN.
Присяжні радились понад 10 годин протягом двох днів. Зрештою вони визнали Шовена винним за всіма звинуваченнями, зокрема і за найбільш тяжким — убивство другого ступеня.
Шовену загрожує до 40 років ув’язнення за убивство другого ступеня, а також 25 років за вбивство третього ступеня та 10 років за ненавмисне вбивство другого ступеня. Однак до цього він був несудимий, а тому, зазвичай, у штаті дають по 12,5 року за кожне зі звинувачень у вбивстві та по 4 роки за ненавмисне вбивство. Вирок суд оголосить через 8 тижнів.
До цього рішення Шовен перебував на волі, адже вніс заставу. Однак в залі суду після визнання винним його затримали — вирок він очікуватиме у в’язниці.
У русі Black Lives Matter вже заявили, що це «невеликий крок на шляху до відповідальності».
«Ми сподіваємося, що цей обвинувальний вирок стане свідченням того, що перевага білих не переможе. Білій перевазі немає місця в демократії, особливо в тій, яка повинна гарантувати нам свободу життя», — зазначили там.
Прихильники руху також зібралися під будівлею суду. Після вироку Шовену вони вигукували: «Black Lives Matter і правосуддя».
- Протести у США спалахнули 25 травня 2020 року після появи відео, на якому поліцейський Дерек Шовен душив коліном беззбройного афроамериканця Джорджа Флойда, поки той не помер.
- 7 жовтня 2020 року обвинуваченого в убивстві Джорджа Флойда Дерека Шовена відпустили під заставу в мільйон доларів. Де він взяв гроші на заставу — невідомо. Колишній поліцейський перебував під вартою з кінця травня 2020 року.