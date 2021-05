Український кухар Клопотенко увійшов до рейтингу 50 людей світу, які впливають на майбутнє гастрономії

Новини

Facebook / Євген Клопотенко

Український кухар Євген Клопотенко увійшов до переліку 50 людей світу, які найбільше впливають на майбутнє гастрономії.

Відповідний рейтинг 50 Next опублікований на їхньому вебсайті.

Клопотенко увійшов до категорії Empowering Educators. Це люди, які змінюють суспільство та навчають його за допомогою кулінарії.

«Я маю щось написати, але не знаю, що зазвичай у таких випадках пишуть. От я у світовому ренкінгу. Я та ще 49 людей з різних країн. Поміж 7 мільярдів. Я плакав, коли дізнався про це. Потім випив ігристого. Трохи розлив на себе, бо руки жесть як тремтіли. Це дофіга більше, ніж просто мрія», — відреагував кухар.

Він зазначив, що мріяв потрапити до рейтингу The Worldʼs 50 Best Restaurants — переліку найкращих ресторанів світу. А цього року організатори рейтингу створили ще один 50 Next, куди і потрапив Клопотенко.

«Дякую всім, хто поруч. Тепер #Iam50Next. Єдиний з усіх пострадянських країн. Наступний крок — увійти до рейтингу The World’s 50 Best Restaurants та зробити українську кухню однією з найпопулярніших у світі», — підкреслив він.