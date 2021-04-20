Чорногорія скасувала для українських туристів вʼїзні обмеження, включно з ПЛР-тестом
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ender Vatan / Unsplash
Чорногорія скасовує всі обмеження на вʼїзд для туристів з України, в тому числі обовʼязковий ПЛР-тест на коронавірус. Тепер туристам не потрібно його предʼявляти.
Про це в Twitter повідомив міністр фінансів Чорногорії Мілойко Спаіч.
«З радістю повідомляємо вам, що для відвідування Чорногорії в туристичний сезон 2021 для громадян Російської Федерації, Республіки Білорусь, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи, в тому числі ПЛР-тестування», — написав Спаіч.
Раніше голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що для громадян України відкриті 104 країни. Серед них Ісландія, Чорногорія, Гаїті та багато інших.
- Ще 10 березня для вʼїзду в країну українцям необхідно було предʼявити ПЛР-тест (зроблений за 48 годин) або тест на антитіла класу IgG (зроблений не пізніше 30 днів) або підтвердити вакцинацію двома дозами (мінімум за 7 днів до вʼїзду).