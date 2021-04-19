Радники лідерів «нормандської четвірки» провели чергову зустріч щодо Донбасу. Про що вони говорили

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Sasha Maksymenko / Flickr

Політичні радники лідерів «нормандського формату» — України, Росії, Франції та Німеччини — провели чергові перемовини. Вони обговорювали дотримання перемир’я на Донбасі.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

«Під час зустрічі німецька сторона запропонувала узгодити звернення політичних радників лідерів «нормандської четвірки» про те, що вони вітають оновлену прихильність додатковим заходам зі зміцнення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року. Радники закликають представників Тристоронньої контактної групи працювати над механізмом координації з реагування на порушення режиму припинення вогню», — йдеться в повідомленні.

Представник України, голова ОП Андрій Єрмак зазначив, що українська сторона має низку пропозицій щодо вдосконалення перемир’я, зокрема ввести відповідальність за снайперські обстріли. Також Україна запропонувала протягом доби скликати позачергові засідання підгрупи з безпеки на ТКГ у разі загибелі військових на Донбасі.

«Радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії також домовилися на наступних засіданнях продовжити роботу над узгодженням кластерів, які покликані забезпечити виконання Мінських домовленостей для мирного врегулювання ситуації на Донбасі», — розповіли в ОП.

Водночас у пресслужбі української делегації в ТКГ зазначили, що під час перемовин навіть прозвучала пропозиція провести наступне засідання політичних радників лідерів «нормандської четвірки» на лінії розмежування на Донбасі.