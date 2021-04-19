В УЄФА відреагували на створення футбольної Суперліги — гравцям клубів-засновників заборонять виступати за збірні

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У Спілці європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявили, що гравці клубів-засновників Суперліги з футболу в Європі не зможуть грати в національних збірних і брати участь у чемпіонатах світу та Європи.

Про це заявив президент УЄФА Александр Чеферін.

«Гравцям, які будуть грати в Суперлізі, буде заборонено брати участь у чемпіонатах світу та Європи. Їм не дозволять грати за свої збірні», — пояснив він.

За його словами, головна мета створення цієї ліги — винятково прибутки та гроші. Клуби-засновники хочуть заробляти більше, аніж вони отримують від УЄФА.

В Українській прем’єр-лізі зазначили, що поки не коментують створення Суперліги. Там підкреслили, що чекають на офіційну позицію ФІФА та УЄФА з цього приводу.

Водночас акції клубів, які вирішили приєднатися до Суперліги, різко зросли. Зокрема, це стосується команд «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» і низки інших.

Але в Європі вже розкритикували рішення про створення Суперліги. Навіть у Європейській комісії зазначили, що це підриває «європейську модель спорту». Також проти виступив і британський прем’єр Борис Джонсон. Він заявив, що буде всіляко намагатися заблокувати її створення.

В УЄФА проведуть екстрене зібрання через плани найкращих клубів Європи створити Суперлігу. Чеферін вже зазначив, що команда юристів УЄФА наразі працює над санкціями для клубів-засновників, зокрема їх хочуть відсторонити від усіх змагань під егідою УЄФА.