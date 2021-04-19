МЗС України повідомило, що висилає російського дипломата

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Міністерство закордонних справ України направило ноту посольству Росії про оголошення персоною нон грата радника посольства Євгенія Чернікова. Він має протягом 72 годин (починаючи з 19 квітня) залишити територію України.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Сьогодні МЗС України надіслало ноту про оголошення одного з радників посольства Російської Федерації в Києві небажаною особою у зв’язку з діяльністю, несумісною із його дипломатичним статусом. Він має залишити територію нашої держави впродовж 72 годин», — зазначив він.

У посольстві РФ повідомили російському державному інформаційному агентству ТАСС, що ноту отримали.

Нагадаємо, що вранці 17 квітня ФСБ Росії заявила про затримання в Санкт-Петербурзі консула України Олександра Сосонюка під час нібито «отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів», того ж дня його вирішили вислати з країни. У відповідь на затримання та висилку Сосонюка Україна видворить старшого дипломата посольства Росії Євгена Чернікова.