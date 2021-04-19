Заступник голови МЗС Божок подав заяву про повернення до обовʼязків. Він фігурував в одній зі справ проти Порошенка
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок написав заяву про повернення до виконання обовʼязків. У червні 2020 року він написав заяву про відсторонення, оскільки фігурував у справі Петра Порошенка.
Про це він повідомив у Twitter.
Напередодні, 16 квітня, Божок заявив, що суд виправдав його у справі Порошенка, а тому він повертається до Міністерства.
Нагадаємо, що в цій справі 10 червня 2020 року Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру. Порошенко назвав справу проти себе «переслідуванням опозиції» і «дрібною помстою дрібних людей».
- У червні 2020 року вже як заступник міністра закордонних справ Єгор Божок написав заяву про відсторонення, оскільки його дипломатичний статус начебто не давав можливості Офісу генпрокурора вести щодо нього розслідування.