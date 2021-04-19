«Укрзалізниця» поскаржилася на постачальників пального. Дизпалива залишилося на 4 доби
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Компанія «Укрзалізниця» заявила, що через постачальників може через 4 доби залишитися без дизпалива.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
«УЗ наразі має два контракти на поставку 10 тисяч тонн дизельного пального. Водночас через відмову постачальників відвантажувати пальне за договорами компанія має запас дизельного пального на 4 доби», — йдеться в повідомленні.
Зараз УЗ намагається забезпечити стабільну роботу залізничного транспорту, зазначаючи, що «контролює ситуацію та має чіткий план заходів для забезпечення необхідного обсягу пального найближчим часом».
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