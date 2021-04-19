Британські вчені починають дослідження імунітету до коронавірусу, заражаючи ним добровольців

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Paul Biris / Getty Images

Оксфордський університет оголосив про старт проєкту досліджень імунітету людини та його реакції на повторне захворювання на коронавірус. У рамках проєкту вчені заражатимуть молодих добровольців, які раніше перехворіли на COVID-19.

Як повідомляється на сайті університету, дослідження повинно допомогти зʼясувати необхідний рівень імунної відповіді для запобігання повторному зараженню організму.

У проєкті братимуть участь добровольці, які не були вакциновані, мають вироблені антитіла після першого зараження і до початку експерименту повністю встигли одужати.

Дослідження проходитиме у два етапи з різними групами добровольців на кожному з них. На першому етапі (початок у квітні) добровольці отримають «мінімальну дозу» коронавірусу — як очікують вчені, це дозволить заразити половину учасників, не викликавши у них виражених симптомів. На цьому етапі знадобиться 64 добровольці віком від 18 до 30 років. Їх усіх помістять на карантин у спеціальній лікарняній палаті щонайменше на 17 днів після зараження вихідним штамом із китайського Уханю. На другому етапі (почнеться влітку) добровольці будуть інфіковані стандартизованою дозою COVID-19, обсяг якої планується встановити на першому етапі.

Загалом дослідження триватиме 12 місяців. Учені обіцяють, що ризики для учасників будуть мінімізовані, а всіх, у кого розвинуться симптоми, лікуватимуть моноклональними антитілами від компанії Regeneron Pharmaceuticals.

Дослідження покаже вченим повну картину протікання хвороби та роботи імунної системи, що може допомогти розробити більш точні тести, ефективніші вакцини та методи лікування. Також проєкт дозволить зрозуміти, наскільки люди захищені від повторного зараження і на який термін.