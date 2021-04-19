Радник глави ОП про стягнення військ до українських кордонів: Росія намагається максимально нагнітати нервозність
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
Михаил Подоляк / Facebook
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк оцінив можливі плани Росії на тлі стягування військ до українських кордонів. На думку Подоляка, Кремль хоче, щоб Україна визнала незаконну окупацію Донецька та Луганська.
Про це він заявив у коментарі «РБК-Україна».
Подоляк вважає, що своїми останніми діями Росія намагається максимально нагнітати нервозність як в Україні, так і в решті світу, але суть її політики залишається незмінною. «Але при цьому з кожним днем наростає увага світу до цієї ситуації, і цей фактор працює на нашу користь», — сказав Подоляк.
Радник глави ОП вважає, що є «спроби Росії за допомогою різних форм тиску домогтися від України визнання начебто «миром» окупації на Донбасі». «Тобто змусити Україну прийняти те, що там є, у тому вигляді, як воно там є. Але це точно не може спрацювати», — підкреслив Подоляк.
- На початку березня Росія почала стягувати війська до кордону з Україною — в окупованому Криму та вздовж материкової частини. Українська розвідка каже, що вздовж кордону стоять 89 тисяч російських військових, а незабаром їх буде близько 110 тисяч. Такої кількості російських військ там не було з 2014 року.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.