У США невідомі застрелили 7-річну дівчинку в автомобілі біля McDonald`s

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Pedro Lastra / Unsplash

У США невідомі обстріляли автомобіль біля ресторану McDonaldʼs у Чикаго — загинула 7-річна дівчинка.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила мер міста Лорі Лайтфут.

«Моє серце розбите, я обурена тим, що сьогодні вдень у Вест-Сайді Чикаго була вбита семирічна дитина», — написала вона.

За даними CBS, після стрілянини біля авто виявили щонайменше 30 гільз, були прострелені тоновані вікна збоку, також отвори від куль є в рамі та задньому склі.

Як зазначається, в автомобілі також перебував 29-річний батько дівчинки Джонт Адамс, його у важкому стані госпіталізували з вогнепальними пораненнями. Його доньку звали Джаслін. У дівчинки є троє братів і сестер.

Наразі поліція встановлює особи нападників.