Адміністрація США порадила своїм авіакомпаніям обережно літати над окремими регіонами Росії та України

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Авіаційна влада США рекомендувала своїм авіакомпаніям обережно здійснювати рейси над територією України та Росії через ситуацію на україно-російському кордоні.

Про це повідомляє Державна авіаційна служба України.

Федеральна авіаційна адміністрація Департаменту транспорту США (FAA) рекомендувала компаніям виявляти особливу обережність при виконанні польотів над Московським регіоном, Ростовом-на-Дону, а також біля Дніпра, Сімферополя та Києва.

Державіаслужба запропонувала FAA обмінюватися інформацією та координувати дії з реагування на загрози в зоні конфлікту на сході держави. Українська сторона також готова надавати повну інформацію стосовно стану аеронавігаційного обслуговування та безпеки польотів в Україні задля скоординованих дій у майбутньому.

«Державіаслужба відстежує ситуацію у повітряному просторі країни: вона є спокійною і контрольованою. Наразі небезпеки для цивільної авіації немає», — повідомили у службі.