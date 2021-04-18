Папа Римський закликав запобігти зростанню напруженості на Донбасі: З тривогою слідкую

Новини

Franco Origlia / Getty Images

Папа Римський Франциск під час недільної проповіді висловив занепокоєння загостренням на Донбасі та закликав запобігти зростанню напруженості в регіоні.

Про це повідомляє Vatican News.

«З тривогою слідкую за подіями на окремих територіях на сході України, де протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню, з неспокоєм слідкую за зростанням воєнної діяльності», — сказав понтифік.

Папа Римський висловив занепокоєння важкою гуманітарною ситуацією на окупованих територіях Донбасу. Він також закликав помолитися за місцеве населення.