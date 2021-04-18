Папа Римський закликав запобігти зростанню напруженості на Донбасі: З тривогою слідкую
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Franco Origlia / Getty Images
Папа Римський Франциск під час недільної проповіді висловив занепокоєння загостренням на Донбасі та закликав запобігти зростанню напруженості в регіоні.
Про це повідомляє Vatican News.
«З тривогою слідкую за подіями на окремих територіях на сході України, де протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню, з неспокоєм слідкую за зростанням воєнної діяльності», — сказав понтифік.
Папа Римський висловив занепокоєння важкою гуманітарною ситуацією на окупованих територіях Донбасу. Він також закликав помолитися за місцеве населення.
- На початку березня Росія почала стягувати війська до кордону з Україною — в окупованому Криму та вздовж материкової частини. Українська розвідка каже, що вздовж кордону стоять 89 тисяч російських військових, а незабаром їх буде близько 110 тисяч. Такої кількості російських військ там не було з 2014 року.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.