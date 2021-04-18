Der Spiegel опублікувало супутникові знімки військового табору Росії в окупованому Криму. Він з’явився там після 15 березня

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Німецьке видання Der Spiegel оприлюднило супутникові знімки великого військового табору Росії в окупованому Криму з понад тисяча військових машин. Табір зʼявився у період між 15 березня і 2 квітня.

За даними журналістів, військовий табір розгорнули приблизно за 30 кілометрів від села Марфівка. Ще 15 березня територія була порожньою, а вже 2 квітня там почали зʼявлятися техніка і надбудови.

Der Spiegel вказує на супутникові знімки за 13 квітня. На них видно, що на огородженій території, крім надбудов, розміщено понад тисяча військових машин. Також, зазначають журналісти, трохи далі на захід від табору є ще один, трохи менший.

Розслідувачі команди Conflict Intelligence Team, яка займається дослідженням воєнних конфліктів, зазначають, що скоріш за все там знаходяться перекинуті з Північного Кавказу частини 58-ї армії. Про перекидання цієї частини в окупований Крим повідомляв Південний військовий округ РФ.

Крім того, зазначає CIT, на знімках табору не видно важкої техніки, наприклад, танків і самохідних артилерійських установок, які також перекидали в Крим у складі частин 58-ї армії. «Це дозволяє припустити, що перед нами не єдиний табір частин, перекинутих з Північного Кавказу», — зазначають розслідувачі.

Зазначимо, 8 квітня розслідувачі з CIT оприлюднили матеріал про те, що Росія стягує свої війська до польового табору біля кордону з Україною. Концентрація сил — найбільша з 2015 року. Переважно російські сили концентруються в польовому таборі Воронежу «Погоново» — він розташований за 250 км від українського кордону.

Після цього матеріалу у Кремлі заявили, що стягування російських військ до кордонів України не означає підготовку до вторгнення.