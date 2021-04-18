Російська агресія: Рада міністрів ЄС збирається на засідання, запросили главу МЗС України Кулебу
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
- Дата:
-
В'ячеслав Ратинський / УНІАН
У понеділок, 19 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на запрошення представника ЄС Жозепа Борреля візьме участь в онлайн-засіданні Ради ЄС у закордонних справах. На засіданні говоритимуть про безпекову ситуацію в Україні.
Про це повідомили у пресслужбі українського МЗС.
«На порядку денному засідання Ради ЄС у закордонних справах за участю керівника дипломатії ЄС та міністрів закордонних справ усіх 27 держав-членів перебуватиме питання загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та довкола кордонів нашої держави, спричиненої деструктивними та агресивними діями Російської Федерації», — наголосили у відомстві.
Там зазначили, що Кулеба поінформує колег з ЄС про актуальну безпекову ситуацію та запропонує практичні кроки задля зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС.
- На початку березня Росія почала стягувати війська до кордону з Україною — в окупованому Криму та вздовж материкової частини. Українська розвідка каже, що вздовж кордону стоять 89 тисяч російських військових, а незабаром їх буде близько 110 тисяч. Такої кількості російських військ там не було з 2014 року.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.