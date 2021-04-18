Російська агресія: Рада міністрів ЄС збирається на засідання, запросили главу МЗС України Кулебу

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

У понеділок, 19 квітня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на запрошення представника ЄС Жозепа Борреля візьме участь в онлайн-засіданні Ради ЄС у закордонних справах. На засіданні говоритимуть про безпекову ситуацію в Україні.

Про це повідомили у пресслужбі українського МЗС.

«На порядку денному засідання Ради ЄС у закордонних справах за участю керівника дипломатії ЄС та міністрів закордонних справ усіх 27 держав-членів перебуватиме питання загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та довкола кордонів нашої держави, спричиненої деструктивними та агресивними діями Російської Федерації», — наголосили у відомстві.

Там зазначили, що Кулеба поінформує колег з ЄС про актуальну безпекову ситуацію та запропонує практичні кроки задля зміцнення дієвої підтримки України з боку ЄС.