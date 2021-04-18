В Україні понад 10 тисяч нових хворих на коронавірус. Найбільше в Харківській області

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В Україні за минулу добу, 17 квітня, коронавірус виявили у 10 282 хворих, серед них — 456 дітей та 161 медпрацівник.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Максим Степанов.

Також за минулу добу від коронавірусу одужали 6 523 особи, померли внаслідок ускладнень 250 хворих. До лікарень протягом доби госпіталізували 4 274 особи.

Найбільшу кількість підтверджених випадків за минулу добу зареєстрували у Харківській (1 590), Дніпропетровській (1 114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

Загальна кількість заражень в Україні за весь час пандемії зросла до 1 946 510 випадків (одужали 1 482 079 осіб). Померли внаслідок ускладнень — 39 786 осіб.

Що стосується вакцинації проти коронавірусу, то за минулу добу щеплення отримали 3 333 осіб. А з початку кампанії вакцинації першу дозу отримали 449 194 особи. Завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 5 осіб.