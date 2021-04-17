Україна видворить старшого дипломата посольства Росії у відповідь на затримання консула у Санкт-Петербурзі

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Україна висилає старшого дипломата посольства Росії у Києві у відповідь на затримання і рішення про видворення консула в Санкт-Петербурзі. Ім’я працівника російського посольства не розкривають, однак зазначають, що він має залишити країну не пізніше ніж 21 квітня.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Зазначається, що російська сторона продовжує провокації проти українських дипломатів у Росії на тлі загострення відносин та «масованої антиукраїнської пропаганди»

«Висловлюємо рішучий протест щодо неправомірного затримання 16 квітня співробітника Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та надання йому припису залишити територію РФ до 21 квітня. Повністю відкидаємо висунуті консульському співробітнику звинувачення», — коментує МЗС затримання Олександра Сосонюка.

Відомство називає ці дії російської влади грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні та консульські зносини, що «вкотре підтверджує обраний Росією курс на подальше загострення з Україною».

Російський дипломат має покинути Україну протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня.