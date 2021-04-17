«Мавподактиль». У Китаї знайшли скам’янілості літаючого динозавра, який мав «руки», схожі на людські

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Chuang Zhao / Cell

Птерозаври, що жили в мезозойську еру — це перші відомі хордові тварини, здатні до механічного польоту. У Китаї знайшли скам’янілості одного з підвидів цього динозавра і встановили, що він не лише вмів літати, але й мав протиставлений палець кисті на передніх лапах, який допомагав видиратися на дерева та ловити здобич.

Про відкриття йдеться в науковому журналі Current Biology.

Відкритий вид належить до родини птерозаврів Darwinopterus, яка була відкрита у 2010 році в китайській провінції Ляонін — її назвали на честь біолога Чарльза Дарвіна.

Науковці проаналізували будову кисті на скам’янілості та встановили, що ця рептилія — найдавніша з тварин, що має долоні, подібні до людських та мавпячих. Підвид назвали Kunpengopterus antipollicatus, що буквально означає «протиставлений великий палець руки». Неформально його прозвали мавподактилем.

Chuang Zhao / Cell

Вважається, що протиставлений великий палець цього птерозавра — результат пристосування до лісистих умов юрського періоду на території сучасного Китаю. Всього на передніх лапах у нього три пальці, один з яких протиставлений, однак механізм будови кисті геть не схожий на той, що у приматів.

Великий палець Kunpengopterus antipollicatus схожий на той, що мають на ногах птахи. Аналіз будови кисті птерозавра говорить про те, що вона мала розвинену хапальну функцію — допомагала рептилії вправно пересуватися по гілках дерев та брати їжу.

Cell

Середовище проживання китайських птерозаврів було наближене до субтропічного лісу, де водилися безліч тварин, пристосованих до існування на деревах в умовах вологого, теплого клімату. Саме на них міг полювати птерозавр за допомогою своїх «рук».

Науковці зазначають, що Kunpengopterus antipollicatus, як найдавніша тварина, що має справжній протиставлений палець на «руках», продовжує давати неочікувану інформацію про еволюційну історію птерозаврів.