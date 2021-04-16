Суперкомп’ютер NASA створив візуалізацію «танцю» двох чорних дір. Відео демонструє неочікувані оптичні явища

Новини

NASA

У NASA створили візуалізацію двох надмасивних чорних дір, що обертаються на спільній орбіті, неочікувано викривлюючи світло одне одної. Для створення цього відео застосували потужності суперкомп’ютера космічного агентства, оскільки звичайний ПК працював би над задачею десять років.

Чорні діри оточені акреційними дисками — «кільцями» з розпеченого газу, що сяють у червоному або синьому спектрі.

Якщо дивитися на орбіту чорних дір зверху, спостерігач помітить дві кольорові плями, що обертаються одна навколо одної. Однак якщо глянути на їхні оберти збоку, можна побачити незвичайні оптичні явища.

З ребра орбіти акреційний диск кожної з чорної дір віддалено нагадує кільце Сатурна, однак природа цього сяйва зовсім інша. Світло розпеченого газу однієї чорної діри викривлюється, коли опиняється позаду іншої, і глядач може побачити послідовність несподіваних оптичних ефектів, спричинених гравітацією.

Якщо придивитися уважніше, можна виявити ще більше несподіванок. Наприклад, чорна діра, що ближче до спостерігача, здається меншою, а в ході віддалення — навпаки, більшою.

Також на обох чорних дірах можна побачити мініатюрні відображення одна одної — якщо дивитися на орбіту згори, ці зображення будуть під кутом 90 градусів. Тобто, фактично ці космічні об’єкти постають одночасно з двох точок зору.

Астрономи називають ці ефекти «гравітаційним лінзуванням». При збільшенні зображення однієї чорної діри, можна побачити безліч відображень її партнера. Візуалізація була б майже неможливою при роботі зі звичайним комп’ютером — 2,5 тис. процесорів суперкомп’ютера NASA з таким завданням впоралися лише за добу.