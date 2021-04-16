Бориспільський суд засудив до 9 років вʼязниці винного у викраденні Луценка та Вербицького у 2014 році

Новини

В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Бориспільський міськрайонний суд у пʼятницю, 16 квітня, засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова — обвинуваченого у справі про викрадення та катування 21 січня 2014 року активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Про це Луценко повідомив у Facebook.

Волкова визнали винними у катуванні, викраденні та протидії мирним зібранням. Прокуратура висувала також звинувачення у вбивстві і створенні організованого злочинного угруповання, але це суд не підтримав.

Вирок набуде чинності після розгляду апеляції. Луценко наголосив, що судовий процес тривав три роки — Волкова заарештували влітку 2017 року.

У цій справі у СІЗО перебуває ще 3 людини, крім них під судом один очно, інших два — заочно.