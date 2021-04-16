Арештований «трубопровід Медведчука» отримав нового управителя
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Joseph / Flickr
Національне агентство з розшуку та управління активами, отриманими корупційним шляхом (АРМА) визначило переможцем конкурсу на управління заарештованою частиною нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок» компанію «Укртранснафта», власником якої є НАК «Нафтогаз».
Про це повідомляється на сайті АРМА.
У конкурсі брали участь тільки дві компанії — «Укртранснафта» і «ПрикарпатЗахідтранс», яка управляла трубопроводом до арешту.
У АРМА зазначили, що переможець повністю відповідав встановленим критеріям відбору та запропонував найбільш вигідні економічні умови, а компанії «ПрикарпатЗахідтранс» рішенням Вищого антикорупційного суду заборонено використовувати або розпоряджатися трубопроводом.
Тепер АРМА оцінить активи переможця і сторони підпишуть договір.
В «Укртранснафті» очікують, що річний дохід від активу складе 29 млн гривень. Очікувані надходження до держбюджету — 2,5 млн грн.
- 19 лютого РНБО ввела санкції проти 8 осіб (трьох українців, пʼятьох росіян) — серед них нардеп ОПзЖ Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко (за фінансування тероризму). Того ж дня РНБО доручила повернути в держвласність нафтопродуктопровід «Самара — Західний напрямок», який опинився у власності компанії з орбіти Медведчука. Сам нардеп заперечує свою причетність.
- 17 березня ВАКС відмовив у задоволенні апеляційної скарги компанії «ПрикарпатЗахідтранс» на рішення суду про арешт частини нафтопродуктопроводу, а вже 25 березня АРМА почало конкурс на керівника.