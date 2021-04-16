Арештований «трубопровід Медведчука» отримав нового управителя

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Національне агентство з розшуку та управління активами, отриманими корупційним шляхом (АРМА) визначило переможцем конкурсу на управління заарештованою частиною нафтопродуктопроводу «Самара — Західний напрямок» компанію «Укртранснафта», власником якої є НАК «Нафтогаз».

Про це повідомляється на сайті АРМА.

У конкурсі брали участь тільки дві компанії — «Укртранснафта» і «ПрикарпатЗахідтранс», яка управляла трубопроводом до арешту.

У АРМА зазначили, що переможець повністю відповідав встановленим критеріям відбору та запропонував найбільш вигідні економічні умови, а компанії «ПрикарпатЗахідтранс» рішенням Вищого антикорупційного суду заборонено використовувати або розпоряджатися трубопроводом.

Тепер АРМА оцінить активи переможця і сторони підпишуть договір.

В «Укртранснафті» очікують, що річний дохід від активу складе 29 млн гривень. Очікувані надходження до держбюджету — 2,5 млн грн.