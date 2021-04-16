Нардеп «Голосу»: Комітет Ради рекомендує звільнити заступника міністра оборони Халімона за монополію на харчуванні в ЗСУ

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Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони рекомендував звільнити профільного заступника міністра оборони Ігоря Халімона через створення монополії на забезпеченні харчуванням Збройних сил.

Про це повідомила депутат «Голосу» Соломія Бобровська за підсумками засідання комітету.

За її словами, минулого тижня в одній з частин знову поскаржилися на зіпсовані продукти. Постачає продукти до ЗСУ компанія «Військсервіс-Волонтер», яка зайняла 90% харчових послуг.

«Ми заслухали дивні виправдання профільного заступника Міністерства оборони України Ігоря Халімона, і він прямо визнав, що «Військсервіс-Волонтер» став монополістом і зайняв 90% ринку. Халімон намагався переконати нас, що проблеми немає і всі проблеми опрацьовуються. Порушення ж не мають системного характеру. Ну, і він не знає, чому рішення суду МО не виконує в повному обсязі», — написала Бобровська.

Комітет після обговорень ухвалив наступні рішення:

звернутися до міністра оборони з проханням розглянути питання щодо відповідності заступника міністра Халімона займаній посаді;

звернутися до Міноборони з проханням переглянути кваліфікаційні критерії публічних закупівель на поставку харчування з дотриманням рівності всіх учасників, щоб міністерство «не відсіювало конкурентів свого фаворита»;

звернутися до Міноборони з проханням переглянути всі акти, складені військовими частинами щодо порушень «Військсервісом» для їх усунення;

звернутися до Офісу генерального прокурора щодо листа Київської прокуратури, яким «встановлено» факт підробки документів для участі в тендері однієї з компаній (рішення може приймати тільки суд).

Бобровська зазначила, що депутати комітету були знайомі з проблемою зіпсованої їжі для військових. «Керівництво тисне на військових, які занадто часто надсилають скарги на компанію-фаворита. Тепер нарешті цю проблему голосно озвучили на парламентському рівні», — додала вона.