Глава МОЗ Степанов пояснив затримку із введенням паспортів вакцинації: Чекаємо на фінальне рішення ЄС

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УНІАН

Україна чекає від депутатів Європейського Союзу на фінальне рішення щодо паспортів вакцинації — у якому вигляді вони будуть та з якими даними. Про це міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Він зазначив, що 13 квітня у ЄС представили проєкт паспортів вакцинації. Попередньо там, окрім даних про щеплення, буде інформація щодо ПЛР-тестів та кількості антитіл. Наразі цей проєкт викликав бурхливу дискусію у ЄС, тому Україна і чекає на фінальне рішення від них.

Зі свого боку фахівці МОЗ та Мінцифри з європейськими партнерами розглядають, які дані та у який спосіб можна запровадити. Степанов наголосив, що центральна система eHealth готова до відвантаження будь-яких даних — у системі є вся інформація про вакцинацію людей, щодо захворюваності та тестування.

Окремо міністр додав, що важлива дискусія всередині країни щодо використання таких паспортів саме в Україні — але це буде актуально після того, коли провакцинують більшість населення.

Нагадаємо, що з 15 червня в країнах Європейського Союзу будуть діяти санітарні сертифікати, що містять інформацію про щеплення, результати ПЦР-тестів та іншу інформацію для полегшення подорожей під час пандемії коронавірусу. Документ можна буде скачати на смартфон або роздрукувати. Дія сертифікатів поширюється на країни-члени Європейського економічного простору — Ісландію, Ліхтенштейн і Норвегію, а також на Швейцарію, за умови взаємності.