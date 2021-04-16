Аварія «Інтерсіті+» на Запоріжжі: «Укрзалізниця» назвала причини і звільнила шістьох працівників

Новини

Videvo

Причиною сходження з рейок вагонів поїзда «Інтерсіті+», який прямував із Києва до Запоріжжя, стали грубі порушення в утриманні верхньої будови колії. За службове недбальство буде звільнено 6 працівників Придніпровської залізниці.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Укрзалізниця не терпітиме грубих порушень та службової недбалості у своїй роботі. Усі винні у цьому прикрому випадку понесуть заслужене покарання. Я запевняю, що Укрзалізниця рішуче боротиметься з будь-якими порушеннями й забезпечить найвищий рівень безпеки залізничних перевезень», — заявив в. о. голови правління компанії Іван Юрик.

Також в «Укрзалізниці» уточнили, що допустили порушення перший заступник начальника та головний інженер структурного підрозділу «Служба колії», начальник та заступник начальника, майстер, який виконував обов’язки головного інженера дистанції колії, старший майстер та бригадир структурного підрозділу «Запорізька дистанція колії». Всі вони будуть звільнені.

Окрім цього, буде розірвано трудовий договір із заступником директора регіональної філії «Придніпровська залізниця» з інфраструктури.

Наразі встановлюються збитки від аварії, за фактом сходження з рейок вагонів поїзда Національна поліція відкрила кримінальне провадження.