РНБО вводить санкції проти ще 12 контрабандистів. ЗМІ назвали їхні прізвища

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Пресслужба Офісу президента України

Рада національної безпеки і оборони 15 квітня вирішила розширити список контрабандистів, проти яких запровадять санкції. Президент Володимир Зеленський після засідання РНБО заявив, що йдеться про 12 фізичних та юридичних осіб.

Повний перелік осіб, які потрапили під санкції, оприлюднило видання ZN.UA:

Володимир Полуситок — колишній заступник начальника оперативного управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями — начальник відділу провадження у справах про порушення митних правил Львівської митниці;

Сергій Сердюк — колишній співробітник Генпрокуратури (за часів Юрія Луценка), фігурував у справі про крадіжку 37 танкерів із нерозмитненим вантажем на 154 мільйони гривень із порту Одеси;

Олександр Черепинський — бізнесмен, фігурував в розслідуваннях проєкту «Наші гроші» про махінації під час закупівель в Миколаївському та Запорізькому аеропортах як партнер екснардепа Олександра Грановського (БПП). Згодом Грановський заперечив зв’язок із Черепинським;

Олег Доронін — бізнесмен, якого пов’язують із схемами з заниженням вартості товару на митниці та ухиленням від сплати податків;

Денис Амінєв — ексспівробітник Одеської митниці, якого підозрювали в крадіжці 37 контейнерів із нерозмитненим вантажем на 154 мільйони гривень із порту Одеси;

Михайло Грибанов — ексочільник Одеської митниці, у 2020 році був звільнений через причетність до контрабанди;

Олег Богданов — бізнесмен, раніше був заступником начальника оперативного управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями — начальником відділу провадження у справах про порушення у Київській міській митниці, також працював заступником начальника Одеської митниці;

Юрій Дворак — колишній начальник Київської митниці;

Тигран Мелконян — директор компанії «Скайлайн», у 2017 році Генпрокуратура вилучила в Одеському порту сім контейнерів із сигаретами, які передали на зберігання фірмі «Скайлайн». Суд дозволив знищити ці сигарети, але НАБУ підозрювало, що співробітники ГПУ їх продали;

Сеяр Куршутов — бізнесмен, якого також пов’язують із Грановським, був радником президента «Асоціації платників податків України»;

Едуард Кукоба — закарпатський бізнесмен, його пов’язують із екснардепом Василем Петьовкою («Наша Україна», «Воля народу»);

Андрій Попов