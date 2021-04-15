Зеленський: Контрабандистів чекає другий пакет санкцій від РНБО

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Президент Володимир Зеленський після засідання Ради національної безпеки і оборони заявив, що контрабандистів чекає другий пакет санкцій.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Рада національної безпеки та оборони буде впроваджувати санкції до другої частини контрабандистів. Застосують санкції до 12 фізичних та юридичних осіб. І це не фінал. Ми бачимо, хто з контрабандистів має скільки паспортів, скільки громадянств, багато з них мають 2—3 громадянства. З цим питанням ми розберемося швидко», — сказав президент.

Зеленський не назвав прізвищ і подробиць.