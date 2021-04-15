Зарядять дощі. Синоптики спрогнозували погоду в Україні на вихідні та початок тижня

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Гонтар Володимир / УНІАН

У вихідні та на початку наступного тижня в Україні ще перебуватиме циклон. У зв’язку з цим на всій території країни очікуються дощі та хмарна погода, нічна температура знизиться до +4 °С.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

У південному регіоні України 17 квітня прогнозують переважно ясну погоду, у наступні два дні буде хмарно з проясненнями, в понеділок можуть пройти короткочасні дощі. Температура повітря від +5...+8 °С вночі до +15...+17 °С вдень. Температура води у морі в Одесі до +7 °С, море спокійне, штиль.

На заході країни за прогнозом у суботу, 17 квітня, вночі +2...+4 °С, вдень +6...+10 °С, хмарно, подекуди дощі. З неділі незначно потеплішає, до +12 °С вдень. Але у вихідні й увесь наступний тиждень будуть іти дощі, температура не підніметься вище +11...+12 °С градусів. У вихідні очікуються тумани.

У високогір’ї Карпат буде прохолодніше: вночі до -2 °С, вдень до +7 °С. Зберігається сніголавинна небезпека.

На сході України у вихідні та на початку тижня буде мінлива хмарність, вночі до +7 °С, вдень до +16 °С. Дощ прогнозується 17—18 квітня в Харківській області. З вівторка, 20 квітня, дощі пройдуть всюди по сходу України.

У північній і центральній Україні у вихідні буде переважно хмарно з проясненнями, подекуди дощі, які йтимуть весь наступний тиждень. Температура повітря від +5...8 °С вночі до +12...15 °С вдень.

У Києві у вихідні очікується вдень до +13 °С, хмарно з проясненнями. Дощ може бути в суботу, в неділю — без опадів, а з 19 квітня дощі зарядять на весь тиждень. Ранкова температура повітря 17—19 квітня до +8...+9 °С, але через підвищену вологість буде відчуватися як +5...+6 °С. Температура води в Дніпрі до +8 °С.