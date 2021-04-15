Мер Києва Кличко заявив, що ніхто не дозволяв забудовнику зносити історичний будинок Уткіна

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Юлія Вебер / «Бабель»

Дозвіл на знесення 120-річного будинку купця Івана Уткіна у Києві не давали ні Київська міська державна адміністрація, ні Мінкульт, ні Державна архітектурно-будівельна інспекція.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в інтервʼю Радіо НВ.

«Ні Київська міська адміністрація, ні Міністерство культури, ні ДАБІ, ніхто не давав дозволів на знесення цього будинку. І тому зараз прокуратура веде кримінальну справу щодо знесення цієї будівлі», — сказав Кличко.

Мер наголошує, що будинок перебував у нормальному стані, але КМДА не завжди може вплинути на ситуацію з руйнуванням історичних будівель, адже ті перебувають у приватній власності.

Facebook / Прокуратура Київської області

Видання «Хмарочос» писало, що за державним земельним кадастром ця ділянка належить до комунальної власності й призначена для експлуатації адміністративного будинку. У 2003 році ділянку передали компанії «Приват» в оренду на 25 років (до 2028-го).