Суди заарештували ще 12 російських літаків, які незаконно літали в окупований Крим

Новини

Creative Commons / Pixabay

Український суд заарештував ще 12 літаків російської авіакомпанії за перевезення пасажирів в окупований Крим.

Про це повідомили у прокуратурі АР Крим та міста Севастополя.

За даними слідства, російський авіаперевізник з 2019 року незаконно переправляв людей пасажирськими літаками Boeing та Airbus через державний кордон України в порушення норм міжнародного та українського законодавства.

Також у прокуратурі нагадали, що загалом вже накладено арешт на 199 літаків, які здійснювали регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.

У зв’язку з цим прокуратура звернулася до Укрбюро Інтерполу з проханням внести літаки-порушники до бази міжнародного розшуку.