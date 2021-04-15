РНБО в четвер проведе чергове засідання. Які питання розглядатимуть?

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Пресслужба Офісу президента України

Рада національної безпеки та оборони проведе засідання в четвер, 15 квітня.

Про це повідомляє пресслужба президента.

На засіданні детально обговорюватимуть безпекову ситуацію на сході країни, а також ситуацію в національній економіці.

«Одне з ключових питань порядку денного РНБО зі зрозумілих причин буде розглянуте в таємному режимі та стосуватиметься обговорення ситуації на Донбасі. Держава цілком розуміє всі наявні ризики, прораховує будь-які варіанти розвитку подій, має відповідну інформацію за всіма актуальними напрямами, постійно корелює свої позиції з партнерами», — повідомили в Офісі президента.

Також члени Ради нацбезпеки розглянуть другий розширений пакет персональних санкцій щодо організаторів і виконавців контрабандних схем. Окрім спеціалізованих антиконтрабандних рішень, на засіданні обговорять й інші питання, що стосуються економічної безпеки держави.

На засіданні обговорюватимуть і питання кібербезпеки. Окремо будуть винесені на розгляд членів колегіального органу спеціальні питання від президента.