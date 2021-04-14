У Бельгії знайшли викрадену давньоримську статую — її випадково побачили на вітрині в антикварній крамниці
- Автор:
- Дмитро Мирончук
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Carabinieri
У бельгійській антикварній крамниці знайшли давньоримську статую, датовану першим століттям до нашої ери, яку, як зʼясувалося, викрали з Італії десять років тому. Це «Тогатус» — мармурова чоловіча фігура в тозі й без голови.
Статую вже повернули додому, пише Euronews.
Античний артефакт випадково знайшли двоє італійських карабінерів з підрозділу охорони культурної спадщини. Вони перебували в Бельгії через розслідування, і після роботи пішли до кварталу Саблон, відомого своїми антикварними крамницями.
Коли в одній з крамниць італійці побачили давньоримську статую, то порівняли її з тими, що були в базі даних викрадених артефактів. Підозри карабінерів справдилися, і «Тогатуса» повернули на батьківщину.
Вартість артефакту оцінили в €100 тисяч. У справі про його викрадення вже є один підозрюваний — італійський бізнесмен, який отримав і вивіз за кордон статую, вкрадену з археологічної місцини неподалік Риму в листопаді 2011 року.
Підрозділ карабінерів з охорони культурної спадщини був заснований в 1969 році як перший в світі спеціалізований поліцейський загін, який бореться зі злочинністю, пов’язаною з витворами мистецтва й антикваріатом.
В останні роки цей підрозділ допоміг повернути тисячі артефактів, викрадених бойовиками «Ісламської держави» з давніх культурних місцин в Іраку та Сирії.
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