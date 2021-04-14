На Буковині спалах африканської чуми свиней. На забій відправлять 21 тисячу тварин
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- Костя Андрейковець
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Laura Gil Martinez / IAEA
У селі Котелеве (Чернівецька область) на одній з приватних ферм зафіксували масовий спалах африканської чуми свиней, яка за ніч вбила близько 440 тварин.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Держпродспоживслужбу області.
Стрімке зараження призвело до смерті і молодих свиней. Лабораторні аналізи підтвердили чуму, але звідки на фермі вірус — поки невідомо.
«Зазвичай це інфікування від диких тварин, зокрема від диких кабанів. Але могли й з кормами занести, чи навіть працівники. Це все будуть досліджувати. До нас їде комісія з Києва. Це вперше такий масовий випадок», — заявила голова обласної Держпродспоживслужби Анжела Косован.
Комісія під головуванням заступника голови Чернівецької ОДА вирішила забити всіх свиней господарства. На забій відправляють 21 тисячу тварин, після чого їх утилізують. У трикілометровій зоні від села введено карантин, а зона в радіусі 10 кілометрів перебуватиме під наглядом.
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