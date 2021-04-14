Рада збереться на ще одне позачергове засідання. Які законопроєкти розглядатимуть
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Верховна Рада України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання ще одного позачергового засідання.
Про це він написав у своєму Facebook.
«Чергове позачергове пленарне засідання Верховної Ради відбудеться у четвер о 16 годині за ініціативою 155 народних депутатів. Підписав відповідне розпорядження», — зазначив Разумков.
Згідно з порядком денним, на цьому засіданні нардепи розглянуть 15 законопроєктів. Серед них, зокрема, є законопроєкт про конституційну процедуру, який має на меті реформувати Конституційний суд.
Також депутати розглянуть законопроєкти про повернення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, про бюджет на створення Міністерства агрополітики, про спрощення реєстрації «євроблях» та інші.
- Напередодні Рада провела два позачергові засідання 13 квітня. Усе через те, що основні пленарні засідання парламенту заблоковані розглядом поправок до «земельних» законопроєктів. Згідно із законом, парламент не може розглядати інші питання, поки не закінчить з попереднім. Тому, щоб мати можливість голосувати за інші законопроєкти, нардепи скликають позачергові засідання.