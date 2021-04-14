Уряд перепризначив Любченка головою податкової служби. Також знайшлась посада для ексміністра Милованова

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Facebook / Алексей Любченко

Уряд знову призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби. Попередній його контракт на цій посаді завершується 19 квітня, новий починається з 20 числа.

Про це в Telegram повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Любченка призначили на цю посаду терміном на 5 років. У 2009—2011 роках він обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації. До цього, у 1999—2003 роках працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, а з 2003 до 2005 року очолював податкову адміністрацію Черкаської області. Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА. У 2015 році Любченко претендував на посаду глави Державної фіскальної служби України. Уперше Любченка призначили керівником податкової 29 квітня 2020 року — після звільнення Сергія Верланова.

Колишнього міністра розвитку економіки Тимофія Милованова призначили в. о. генерального директора підприємства «Національний фонд інвестицій України», який уряд створив 2 квітня 2021 року.

Ось чим займається цей фонд:

залучає кошти для реалізації інвестиційних проєктів;

фінансує та реалізує пріоритетні інвестиційні проєкти;

залучає інвестиції та готує інвестиційні проєкти;

утворює інвестиційні фонди.

«Націнвестфонд» має створити сприятливі умови для масштабних інвестиційних проєктів і для розвитку міжнародного економічного співробітництва.

Нагадаємо, що в листопаді 2020 року Милованов став позаштатним радником голови Офісу президента, а на посаді міністра в першому уряді Зеленського він найбільше запамʼятався своїм проєктом реформи трудового законодавства, який пропонував звільнення за спрощеною схемою та електронні трудові книжки.