Денісова: Бойовики на Донбасі тримають у полоні 280 українців

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Косарєв Олександр / УНІАН

За словами уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, бойовики утримують на Донбасі 280 полонених, серед яких — 44 військових.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Такі дані Денісова озвучила під час онлайн-зустрічі із заступником державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці Карою Макдональд. За даними омбудсмена, 258 громадян вважають зниклими безвісти на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

Денісова додала, що Росія за політичними мотивами переслідує 133 громадян України, з них 114 — незаконно ув’язнені та перебувають у місцях несвободи в Росії та в окупованому нею Криму.