Сенат США затвердив першим заступником держсекретаря ветерана дипломатичної служби Венді Шерман
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Wendy R. Sherman / Twitter
Сенат Сполучених Штатів підтвердив призначення першим заступником держсекретаря США Венді Шерман.
Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter речник Держдепу Нед Прайс.
«Радий бачити, що Венді Шерман затверджена сьогодні на посаді заступника держсекретаря. Вона була захисником американського народу протягом усієї своєї карʼєри і буде продовжувати робити це, просуваючи зовнішню політику США у Держдепартаменті», — написав він.
Також призначення Шерман привітав держсекретар США Ентоні Блінкен.
За даними Reuters, за затвердження Шерман на посаді проголосували 56 сенаторів, проти — 42.
Як зазначається, представники Республіканської партії виступали проти призначення Шерман через те, що вона займалася переговорами США з Іраном щодо ядерного питання в адміністрації президента Барака Обами у 2015 році. Тоді Шерман обіймала посаду заступника держсекретаря США з політичних питань.
Шерман була радником Держдепартаменту з 1997 до 2001 року, коли вона також була координатором з політичних питань щодо Північної Кореї. З 1993 до 1996 року вона обіймала посаду помічника державного секретаря із законодавчих питань.
Чинний президент США Джо Байден представив кандидатуру Шерман 16 січня, до своєї інавгурації.
У березні Шерман пообіцяла новий підхід до Ірану і заявила, що світ змінився з моменту запровадження пакту. Вона також додала, що іранське питання має «вирішуватися по суті того, де ми перебуваємо сьогодні, а не з ностальгії за тим, що могло б бути».
- У 2015 році США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС підписали з Іраном «Спільний комплексний план дій з ядерної програми від 2015 року». Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.
- У 2018 році президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди про ядерну програму Ірану та запровадив нові санкції проти іранського режиму. Він назвав угоду несправедливою та висловив сумнів у тому, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерану.
- Щодо Ірану діють міжнародні санкції за виробництво низькозбагаченого урану.