В Англії зник найдовший кроль у світі — за понад метрову тварину обіцяють винагороду

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Annette Edwards / Twitter

В Англії з будинку зник найдовший кроль у світі — самка Даріус, і її власниця вже оголосила про нагороду тому, хто поверне тварину додому. Про це повідомляє The New York Times.

Поліція вважає, що чотириногого рекордсмена вкрали з вольєра в будинку господарів у графстві Вустершир. Власниця тварини Аннетт Едвардс повідомила, що заплатить $2 745 тому, хто поверне її улюбленицю цілою та неушкодженою. За словами жінки, Даріус вже занадто стара для розмноження.

Колишня модель Едвардс, що стала заводчиком кроликів, має чотирьох кролів із Книги рекордів Гіннеса. Даріус там опинилась у 2010 році з титулом найдовшого кроля у світі — 129 см завдовжки та вагою майже 23 кг.

У статті NBC Today 2010 року йшлося, що Даруіс застрахована на $1,6 мільйона.

Даріус привертала увагу в інтернеті та відвідувала різні заходи у країні. Часто її власниця Едвардс зʼявлялася з твариною в образі мультиплікаційного персонажа Джесіки Реббіт.