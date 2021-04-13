Справа ексголови Укравтодору Новака: власнику «Альткому» повідомили про підозру в дачі хабара

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У справі про корупцію колишнього директора Укравтодору Славоміра Новака зʼявився новий фігурант. Про підозру в дачі хабара повідомили бенефіціару групи компаній, які працюють у сфері дорожнього господарства.

Про це повідомляють пресслужби Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний протягом 2017—2019 років давав хабарі Новаку та керівництву Укравтодору. Гроші давалися як «абонентська плата» за лояльність до компаній підозрюваного. Відомо про дачу хабарів у $575 тисяч і €70 тисяч.

Новак за це допомагав компаніям підозрюваного продовжити терміни дії контракту на роботи на ділянках дороги М-05 Київ — Одеса, які велися за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (проєкт панʼєвропейського коридору). Також Новак допоміг уникнути штрафу в понад €9 мільйонів за зрив графіку виконання робіт.

Як повідомляють «Наші гроші», підозру вручили власнику «Альткому» Олександру Тісленку.