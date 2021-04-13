Справа ексголови Укравтодору Новака: власнику «Альткому» повідомили про підозру в дачі хабара
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У справі про корупцію колишнього директора Укравтодору Славоміра Новака зʼявився новий фігурант. Про підозру в дачі хабара повідомили бенефіціару групи компаній, які працюють у сфері дорожнього господарства.
Про це повідомляють пресслужби Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
За даними слідства, підозрюваний протягом 2017—2019 років давав хабарі Новаку та керівництву Укравтодору. Гроші давалися як «абонентська плата» за лояльність до компаній підозрюваного. Відомо про дачу хабарів у $575 тисяч і €70 тисяч.
Новак за це допомагав компаніям підозрюваного продовжити терміни дії контракту на роботи на ділянках дороги М-05 Київ — Одеса, які велися за рахунок кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку (проєкт панʼєвропейського коридору). Також Новак допоміг уникнути штрафу в понад €9 мільйонів за зрив графіку виконання робіт.
Як повідомляють «Наші гроші», підозру вручили власнику «Альткому» Олександру Тісленку.
- 20 липня в Польщі працівники Центрального антикорупційного бюро затримали колишнього міністра транспорту Польщі, ексголову Держслужби автодоріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Крім Новака, затримали підприємця з Гданська і колишнього командира військової частини Сил спеціального призначення Польщі GROM Даріуша Завадку.
- НАБУ спільно з польськими колегами розслідують дії Новака у 2016—2019 роках. Його підозрюють у використанні свого службового становища і привласненні коштів міжнародних організацій, призначених на ремонт доріг в Україні. У Польщі Новаку загрожує до 15 років позбавлення волі.
- 22 липня суд у Польщі заарештував на три місяці Новака та його спільників. 30 липня НАБУ повідомило про підозру шостому ймовірному учаснику схеми. 4 серпня в Польщі затримали ще одного підприємця.
- Восени Новака заарештували, а в січні 2021 року українське Державне бюро розслідувань направило до Польщі письмову підозру Новаку в невиконанні судового рішення.
- 12 квітня суд Варшави відпустив Новака. Прокурори заявили про ризик зриву справи в цілому.