США відмовляються від планів Трампа вивести військових з Німеччини. Туди направлять додатковий контингент

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Sean Gallup / Staff

Пентагон вирішив не скорочувати військовий контингент США у Німеччині, як того прагнув 45-й президент США Дональд Трамп.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін, пише Reuters.

Остін наразі перебуває у Німеччині, де провів зустріч з міністром оборони країни Аннегрет Крамп-Карренбауер.

«Я повідомив міністра про наш намір постійно організувати приблизно 500 додаткових американських співробітників у районі Вісбадена вже цієї осені», — сказав він.

Також Остін подякував Німеччині за внески у НАТО та місію Альянсу в Афганістані, а також за те, що там ухвалили рішення підвищити видатки на оборону.