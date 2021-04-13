Силовики з 14 квітня почнуть навчання на Харківщині. Особливу увагу зосередять на прикордонних з Росією районах

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СБУ

Служба безпеки України та низка інших силових органів почнуть 14 квітня навчання у Харківській області.

Про це повідомив начальник пресцентру управління СБУ в області Олександр Абдула.

Тренування проходитимуть до кінця травня по всій території Харківської області із зосередженням особливої уваги на прикордонних районах.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи СБУ, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, Військової служби правопорядку, Харківської обласної прокуратури та інші члени Координаційної групи Антитерористичного центру.

«Навчання проходитимуть в умовах максимально наближених до реальних, у тому числі з використанням бойової вогнепальної зброї, військової техніки і радіотехнічних засобів», — наголосив керівник Координаційної групи Антитерористичного центру при облуправлінні СБУ Роман Дудін.

Через навчання на окремих територіях силовики перевірятимуть документи та оглядатимуть транспорт, тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.

«СБУ гарантує, що тренування проходитимуть у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини», — повідомив Абдула.

Принагідно СБУ закликало громадян бути пильними і просить повідомляти, якщо у поле зору потрапили особи, які проявляють необґрунтований інтерес до об’єктів транспортної інфраструктури, військових об’єктів, будівель органів влади і управління, використовуючи при цьому засоби відео-, фотофіксації, безпілотні літальні апарати.