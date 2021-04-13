Індія дозволила екстрене використання російської вакцини «Супутник V»

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Пресслужба уряду Казахстану

Індія на тлі зростання захворюваності на COVID-19 дозволила екстрене використання російської вакцини «Супутник V» на своїй території.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на заяву фармкомпанії Dr. Reddy`s Laboratories.

Компанія отримала дозвіл від індійського регулятора медичних препаратів на імпорт російської вакцини.

Російський фонд прямих інвестицій підтвердив поставку вакцини. «Індія, друга за чисельністю населення країна у світі, стала 60-ю державою, яка зареєструвала «Супутник V» після позитивних результатів проведених у цій країні клінічних випробувань», — заявили в РФПІ, додавши, що Індія буде одним з головних виробників вакцини за кордоном.