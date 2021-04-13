Індія дозволила екстрене використання російської вакцини «Супутник V»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Пресслужба уряду Казахстану
Індія на тлі зростання захворюваності на COVID-19 дозволила екстрене використання російської вакцини «Супутник V» на своїй території.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на заяву фармкомпанії Dr. Reddy`s Laboratories.
Компанія отримала дозвіл від індійського регулятора медичних препаратів на імпорт російської вакцини.
Російський фонд прямих інвестицій підтвердив поставку вакцини. «Індія, друга за чисельністю населення країна у світі, стала 60-ю державою, яка зареєструвала «Супутник V» після позитивних результатів проведених у цій країні клінічних випробувань», — заявили в РФПІ, додавши, що Індія буде одним з головних виробників вакцини за кордоном.
- В Індії вже зробили понад 100 мільйонів щеплень вакцинами Covaxin і Covishield. При цьому за кількістю нових випадків COVID-19 за добу 12 квітня Індія посідала перше місце у світі. Там виявили понад 160 тисяч хворих. Раніше Індія через спалах призупинила експорт препарату «Ремдесивір».
- Російське видання «Проект» писало, що в Росії за рік пандемії смертність зросла на 20%. Замість обмежень і локдаунів влада вирішила коригувати статистику.
- У Росії після вакцинації препаратом «Супутник V» щонайменше чотири людини померли. Ще шестеро мали серйозні побічні ефекти.